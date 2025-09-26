Coppa Italia Medici | comincia l' avventura della Scuola Medica Salernitana Calcio

Salernotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizia oggi la fase finale della XXII Coppa Italia Medici Calcio, che quest’anno si svolgerà sulla Costa del Vesuvio, tra Portici, Torre del Greco e San Giorgio a Cremano. Tra le otto migliori squadre italiane c’è anche la Scuola Medica Salernitana Calcio, che nella fase preliminare si è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: coppa - italia

11 luglio 1982, l’Italia alza la Coppa: Bruno Conti ricorda la notte magica di Madrid

Coppa Italia Serie C, il Ravenna parte dalla sfida contro il Cittadella

Entella-Ternana (Coppa Italia, 09-08-2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Tante assenze negli umbri, Chiappela quasi al completo

coppa italia medici cominciaCoppa Italia Medici 2025: la sfida all’ombra del Vesuvio - Da venerdì a domenica la Campania ospita la 22ª Coppa Italia Medici: otto squadre, tre campi e la sfida per il trofeo più ambito. Scrive cosenzachannel.it

coppa italia medici cominciaCoppa Italia, le partite di oggi: dove vedere Genoa-Empoli e Torino-Pisa, orari e programma - Sedicesimi di Coppa Italia 2025/26: il programma completo, gli orari e dove seguire le partite in diretta tv e streaming ... Segnala sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Coppa Italia Medici Comincia