Coppa Italia Inter, dopo la rimonta del Grifone, l’Empoli saluta la Coppa Italia: ecco tutti gli accoppiamenti degli ottavi e le date chiave della competizione. Non è bastato all’ Empoli il vantaggio iniziale firmato su punizione da Saporiti al Ferraris. I toscani hanno subito la rimonta del Genoa, che ha pareggiato quasi subito con Frendrup prima di ribaltare il risultato nella ripresa grazie alle reti di Marcandalli ed Ekhator. Il successo dei liguri sancisce l’eliminazione dei toscani e apre la strada agli ottavi di finale, dove il Genoa incontrerà l’ Atalanta, in una sfida che promette spettacolo e equilibrio tra due squadre motivate. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Coppa Italia Inter, Empoli battuto dal Genoa e il quadro degli ottavi e chi sfiderà la squadra di Chivu

