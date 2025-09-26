Coppa Italia il Torino batte il Pisa 1-0 e vola agli ottavi di finale

Torino, 25 settembre 2025 - Il Torino ha superato, seppur a fatica, il Pisa nei sedicesimi di Coppa Italia. I granata si sono imposti di misura con il risultato di 1-0, grazie alla marcatura di Cesare Casadei firmata al nono minuto del primo tempo. La squadra di Alberto Gilardino esce così dal torneo, al termine di una partita dove ha faticato tantissimo a farsi vedere in zona gol. Inoltre, i toscani sono rimasti in dieci uomini a partire dal minuto 63, quando Juan Cuadrado è stato espulso per proteste dal direttore di gara. Nonostante la superiorità numerica, i padroni di casa non sono riusciti a chiudere la partita e hanno rischiato fino all'ultimo minuto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

