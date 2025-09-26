Coppa Italia di Promozione i verdetti Qualificate Follo e Magra Azzurri

Si chiude il primo turno della Coppa Italia di Promozione. A passare il turno sono il Follo nel girone G e il Magra Azzurri nel girone H. I follesi perdono 4-2 al Tanca con il Canaletto ma vincono lo stesso il girone qualificandosi in virtù della miglior classifica avulsa. Canarini avanti all’12’ con Perez Mendez, pareggia al 19’ Menapace e al 21’ nuovo vantaggio gialloblù ancora con Perez Mendez; al 25’ il tris di Gia, al 73’ il poker di Bouhrame, accorcia al 93’ Lugeri su rigore. Nell’altra gara il Levanto travolge 4-1 il Beverino al ‘Colombo’. I beverinesi avanti all’8’ con Stirbu, pari al 61’ con Gargiulo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Coppa Italia di Promozione, i verdetti. Qualificate Follo e Magra Azzurri

