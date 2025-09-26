Copia Privata | i conti di Confindustria Cultura sono sballati? Proviamo a fare chiarezza

Dday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Confidustria Cultura, nella sua nota, ha portato come principale elemento oggettivo a supporto dei desiderati aumenti dei compensi per copia privata il confronto tra la raccolta pro capite in Italia, Francia e Germania. Un indicatore che desta molti dubbi: ecco le nostre considerazioni.. 🔗 Leggi su Dday.it

copia privata i conti di confindustria cultura sono sballati proviamo a fare chiarezza

© Dday.it - Copia Privata: i conti di Confindustria Cultura sono sballati? Proviamo a fare chiarezza

In questa notizia si parla di: copia - privata

Ecco i nuovi compensi SIAE per copia privata: aumenta tutto, soprattuto gli smartphone. E scatta la pazza idea di tariffare anche il cloud

Ecco i nuovi compensi SIAE per copia privata: aumenta tutto, soprattutto gli smartphone. E scatta la pazza idea di tariffare anche il cloud

Nuovi compensi SIAE per copia privata. ASMI: "Incompetenza e arroganza"

copia privata conti confindustriaConfindustria Cultura, sì bozza decreto Mic sulla copia privata - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Copia Privata Conti Confindustria