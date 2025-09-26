Cooperazione Gcap filiera produttiva Quali prospettive per il futuro dell’Aereonautica
I caccia di sesta generazione e l’evoluzione dei motori aeronautici rappresentano una sfida cruciale per difesa, industria e ricerca. In questo contesto si è tenuto all’Istituto affari internazionali un incontro in cui è stato presentato uno studio sulle nuove frontiere della propulsione aeronautica, moderato da Flavia Giacobbe, direttore di Formiche e Airpress. Lo studio Iai è stato introdotto dal presidente Michele Valensise e ha offerto una mappatura delle sfide e delle sinergie necessarie per affrontare i prossimi decenni. Perego punta su tecnologia, cooperazione e industria per la Difesa “La tecnologia è la leva di crescita e sicurezza”, ha dichiarato Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario alla Difesa. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: cooperazione - gcap
GCAP (Global Combat Air Programme) 2035 - 2060: finalmente è stato costituito il consorzio Rolls-Royce (Regno Unito), Avio Aero (Italia) e IHI (Giappone), per lo sviluppo del turbofan adattivo di nuova generazione destinato alla core platform del programma.
Ue: Syevuo (Gcap Africa), con Italia rafforzare cooperazione con Africa - "L'Unione europea e l'Italia devono rafforzare la cooperazione con l'Africa, non per paura dei flussi migratori o per competere con Cina e Stati Uniti nell'accaparrarsi le nostre ...