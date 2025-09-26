Il Teatro della Cooperativa è un teatro un po’ speciale. E non è questione artistica. È come se il palcoscenico di via Hermada fosse consapevole ogni istante di avere un chiaro ruolo sociale all’interno della comunità. Un ruolo ineludibile. Che guida scelte e proposte. È l’idea di un teatro-agorà, spazio collettivo dove confrontarsi con la memoria, l’antifascismo, gli interrogativi del presente, i valori su cui vogliamo poggiare quello che siamo. O vorremmo essere. Obiettivi che si possono raggiungere in vari modi: commuovendosi per una storia o ridendo a crepapelle. Poco importa. Quello che conta invece è questa matrice militante e plurale che non si stempera con le stagioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cooperativa, sogno di un teatro civile. Quest’anno dedicato a Licia Pinelli