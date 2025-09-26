Cooperante detenuto in Venezuela Meloni alla madre di Alberto Trentini | Massimo impegno

(Adnkronos) – Giorgia Meloni ha avuto una conversazione telefonica con Armanda Colusso, la madre di Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto in Venezuela da novembre 2024. "Il Presidente Meloni ha rinnovato la propria personale vicinanza e quella del Governo alla famiglia dell’operatore umanitario italiano, che ha potuto ricevere una visita del Capo missione italiano a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

