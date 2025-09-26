Convocati Atalanta per la Juve | 6 assenti per Juric ma tornano due big La decisione ufficiale su De Ketelaere ed Ederson ecco la lista per il match contro i bianconeri

Convocati Atalanta per la Juve: la lista ufficiale di Ivan Juric per il big match dell’Allianz Stadium. In 6 assenti ma tornano due big nerazzurri. Una squadra in piena emergenza, ma con la voglia di non mollare. L’ Atalanta si presenterà domani a Torino per la super sfida contro la Juve con una lista di assenti lunghissima, ma con il recupero fondamentale di Ederson e Charles De Ketelaere. Il tecnico Ivan Juric ha diramato la lista dei 21 convocati per un match che si preannuncia complicatissimo. Un’infermeria da brividi. Sono ben sei i giocatori che non prenderanno parte alla trasferta dell’Allianz Stadium. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

