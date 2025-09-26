Convegno in Provincia di Terni promosso da Più Umbria | Il costo dell’energia istituzioni associazioni e imprese a confronto sulle sfide energetiche del futuro

26 set 2025

Si è tenuto nella mattinata di venerdì 26 settembre nella sala consiliare della Provincia di Terni il convegno “Il costo dellenergia. Fonti energetiche a confronto”, organizzato dall’associazione Più Umbria con il patrocinio della stessa Provincia. Tema dell’incontro le fonti energetiche. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

