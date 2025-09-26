Contrordine europei | la Bce adesso benedice i contanti

Lidentita.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Contrordine, europeisti: la Bce, dopo aver passato anni e anni a demonizzarlo, adesso invita gli europei a usare i contanti. Dalla terza narice di Francoforte arriva, adesso, un clamoroso passo indietro che tradisce un passo falso. La transizione digitale non si può fare se è tutto, dagli hardware (cinesi) ai software (americani) in mano agli . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

contrordine europei la bce adesso benedice i contanti

© Lidentita.it - Contrordine, europei: la Bce adesso benedice i contanti

In questa notizia si parla di: contrordine - europei

Cerca Video su questo argomento: Contrordine Europei Bce Adesso