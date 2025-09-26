Controlli su strada dei Carabinieri scoperto 21 pusher | sequestrata coca e hashish
Nella rete dei controlli anti-droga dei Carabinieri nel nocerino-gualdese è finito un 21enne albanese che è stato arrestato per l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.Il giovane è stato fermato dai Carabinieri della Stazione di Nocera Umbra mentre si trovava su un’auto guidata da. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
