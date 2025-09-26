Contro stress e ansia una tecnica di respirazione millenaria | il Sudarshan Kriya arriva a Trieste

La chiave per una mente più calma e un corpo più sano si può trovare nel proprio respiro? Un nuovo corso in programma a Trieste al Centro Shanti in Via Carducci 12, i prossimi 4 e 5 ottobre, offre l'opportunità di scoprirlo, insegnando la potente tecnica di respirazione Sudarshan Kriya® (SKY), al. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: stress - ansia

Ansia e stress stanno prendendo il sopravvento? La respirazione Nadi Shodhana Pranayama può aiutare a gestirli

Cos’è l’ansia del lunedì, cosa provoca e chi è più a rischio stress (e non solo)

Non è magia, ma chimica cerebrale: l’acqua riduce ansia e stress e migliora il benessere. Ecco come

Stress e ansia, la chiave è nel respiro. Il Sudarshan Kriya arriva a Trieste https://triesteallnews.it/2025/09/stress-e-ansia-la-chiave-e-nel-respiro-il-sudarshan-kriya-arriva-a-trieste/… - X Vai su X

Percorso gratuito sul benessere mentale in Università Studiare può essere una sfida: stress, ansia e pensieri negativi a volte rendono il percorso più pesante. Per questo nasce un percorso gratuito online dedicato agli studenti, con l’obiettivo di fornir - facebook.com Vai su Facebook

Respirazione humming: la tecnica semplice che aiuta il benessere mentale - Regolarizza la frequenza cardiaca, favorisce la salivazione e riduce i livelli di stress: come imparare a sfruttarei benefici della respirazione humming ... Scrive iodonna.it

Esplorare il legame tra igiene orale e salute mentale - Scopri il legame nascosto tra l'igiene orale e la salute mentale e apprendi consigli pratici per migliorare entrambi. Lo riporta tuobenessere.it