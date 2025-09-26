Contro la violenza di genere nelle scuole arriva ‘Tok Tok chi è?'
Interviste a Chiara Soldano, ceo Axa e Fiorella Mannoia.
In questa notizia si parla di: violenza - genere
Per sensibilizzare i giovani alla cultura del rispetto dell'altro, a cominciare dalle donne, nasce il progetto di educazione affettiva 'Tok, tok, chi è?'
Roma, 25 settembre 2025 – L'anno scorso, dall'autunno del 2024 alla primavera del 2025, furono coinvolte 20 scuole italiane, distribuite in undici regioni, diventate un teatro vivo per un viaggio nell...