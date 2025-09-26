Contro ecologismo e Green deal il trito discorso già sentito
L’ecologismo «ha quasi distrutto il settore dell’automobile in Europa, creato problemi negli Stati uniti, causato perdite di posti di lavoro, appesantito la capacità di competere e depauperato la conoscenza. E . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: ecologismo - green
Meloni all’Onu attacca i “green deal”: “L’ecologismo insostenibile ha fatto perdere posti di lavoro”
Meloni all’Onu contro il “green deal”: “L’ecologismo insostenibile ha fatto perdere posti di lavoro” - X Vai su X
Ecologia Oggi a ECOMONDO 2024 - The Green Technology Expo - facebook.com Vai su Facebook
L'ULTIMO NUMERO - Settembre 2025 Lavoro sporco - La premier critica le politiche green occidentali: "Stanno portando alla deindustrializzazione prima della decarbonizzazione" ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
Cersaie, Orsini e de Pascale contro l’Europa: “Che sbaglio il Green Deal” - Asse tra Confindustria e la Regione contro gli obblighi ambientali voluti da Bruxelles al taglio del nastro del Salone della ceramica a Bologna ... Segnala bologna.repubblica.it