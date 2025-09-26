Contro crimini e truffe arrivano a Gorizia i controlli di vicinato

I controlli di vicinato saranno presto realtà a Gorizia, lo sancisce un protocollo firmato oggi dal prefetto Ester Fedullo e dal sindaco Rodolfo Ziberna. Il progetto, che mira a valorizzare la collaborazione tra forze di polizia e cittadini, prevede gruppi di volontari che avranno il compito di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

