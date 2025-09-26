"Si avvicina l’ultima race reek dell’anno e prima volta in cui, a questo punto della stagione, competiamo per le prime posizioni". Matilde Contri si è così espressa alla vigilia dell’ultimo appuntamento del Campionato Italiano Velocità femminile 2025, che si terrà nel fine settimana sul circuito di Varano De Melegari (in provincia di Parma). "Gara 1" domani, "gara 2" domenica come al solito, secondo la bozza di programma. L’ultimo round del campionato, che per la pilota di Prato stavolta non sarà come in passato: l’"alfiere" del Team Granducato è reduce dalla sua miglior stagione, considerando che nelle precedenti sfide è salita più volte sul podio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Contri punta al vertice. Verso l’ultima race reek