Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. I bianconeri continuano a lavorare verso l’Atalanta. Conceicao a parte per gestione dei carichi post infortunio. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Milik: lesione al bicipite femorale sinistro. Rientro da valutare. Miretti: lesione muscolare di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Continassa Juve: prosegue la preparazione in vista dell’Atalanta, su cosa ha lavorato oggi Tudor