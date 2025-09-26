Conte VS Allegri a San Siro il ritorno dopo 12 anni | il dato sui precedenti spazza via i dubbi!

Tutto pronto per il duello tra Max e il tecnico azzurro: i precedenti della sfida aumentano l’ansia in panchina San Siro si prepara al big match che indirizzerà la sfida scudetto. Domenica sera, 28 settembre 2025, alle 20.45, Milan e Napoli si sfideranno in un match che è molto più di una partita di Serie A. Ci sarà, infatti, il ritorno di un duello che ha scritto pagine memorabili del calcio italiano: Max Allegri e Antonio Conte, due titani della panchina, si ritroveranno faccia a faccia dopo dodici anni di assenza. Allegri contro Conte, la sfida che riaccende il calcio italiano. L’ultima volta? Era il 2013, un anno che sembra lontano una vita: come ricorda il Corriere dello Sport, papa Benedetto XVI lasciava il Vaticano, la Costa Concordia veniva raddrizzata all’Isola del Giglio, Napolitano si insediava per il secondo mandato e il mondo piangeva per le bombe di Boston e la caduta di Schumacher. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

