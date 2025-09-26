Conte sigilla il campo largo | Occhio a quei 23 punti
Avrebbero dovuto passeggiare a Firenze fianco a fianco ammirando le meraviglie di piazza del Duomo. E invece le scalette di Eugenio Giani e Giuseppe Conte sono state stravolte, troppo compresse da impegni a raffica tipici di ogni campagna elettorale. "Presidente, il clima?", il fuorionda del leader 5s al governatore uscente sotto un alberello di via Cavour ancora bagnato dalle prime piogge d’autunno. "Molto positivo debbo dire", la risposta. "Avete fatto la delibera sul riconoscimento dello Stato di Palestina, giusto?", si accerta l’ex premier. "È così, a Gaza ormai la situazione è indicibile" lo rinfranca Giani, a cementare i mattoni di un’alleanza, quella tra il Pd e i 5s, che da giorni traballa per le distanze tangibili sull’ampliamento di Peretola. 🔗 Leggi su Lanazione.it
