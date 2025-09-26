Conte sceglie la difesa | resta il ballottaggio in porta

Forzazzurri.net | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Corriere dello Sport fa il punto sulle probabili scelte di Antonio Conte per la sfida di . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

conte sceglie la difesa resta il ballottaggio in porta

© Forzazzurri.net - Conte sceglie la difesa: resta il ballottaggio in porta

In questa notizia si parla di: conte - sceglie

Schlein sceglie la linea dura sulla giustizia per non farsi scavalcare da Conte

Napoli Olympiakos, Conte sceglie l’11 di partenza nell’amichevole: tutto pronto per il test della nuova stagione

City-Napoli, le formazioni ufficiali: Conte sceglie Milinkovic e Hojlund, Guardiola conferma Rodri e Foden

conte sceglie difesa restaDifesa tutta nuova a Milano: la scelta di Conte sul sostituto di Buongiorno - Difesa tutta nuova per il Napoli domenica a Milano contro il Milan complice l'infortunio di Buongiorno ma anche il prezioso rientro di Rrahmani. Segnala tuttonapoli.net

Calcio: Conte, Lukaku out ma Napoli resta tra favorite - (di Francesco Tedesco) Parte domani da Sassuolo la stagione del Napoli campione d'Italia, che prova a difendere il titolo e a dire la sua in Champions League. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Conte Sceglie Difesa Resta