Conte felice | due buone notizie in vista della sfida con il Milan

26 set 2025

Antonio Conte ha due ottime notizie in vista della partita contro il Milan del prossimo turno di campionato. Il tecnico partenopeo, infatti, si ritroverà a riavere due giocatori che nell’ultimo periodo si sono ritrovati infortunati Antonio Conte sorride Tornano sia Amir Rrahmani e Pasquale Mazzocchi per la sfida contro il Milan del prossimo turno di . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

