Consigliere scende in campo Angelini dirigente del Rimini | Ho accettato l’incarico per salvare le giovanili

La passione di Matteo Angelini per il calcio è nata prima di quella per politica. E l’ha trasmessa ai suoi figli. "Il più grande, che 14 anni, gioca nel Rimini. L’altro ne ha 10 e milita invece nel Cesena ". Ma da qualche settimana è sceso in campo lo stesso consigliere comunale della lista 3V. Angelini è stato tesserato come dirigente del Rimini da Building Company, la società che ha preso le redini del club biancorosso da quest’estate. "Sono team manager per il settore giovanile: seguo la squadra degli under 15, dove gioca anche mio figlio. Ma do una mano anche alle altre squadre delle giovanili". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

