Consigli fantacalcio 5 giornata | chi schierare

Consigli fantacalcio 5 giornata. Il prossimo week end sarà la volta della quinta giornata di Serie A. Si riparte con il Napoli primo posto a punteggio pieno ma che sarà ospite del Milan in un match d’alta classifica. Altra gara da non perdere sarà Juventus-Atalanta. L’Inter invece andrà a Cagliari in trasferta. La Lazio, reduce dalla sconfitta nel derby, dovrà rimettersi in carreggiata lunedì al Marassi contro il Genoa. Stesso discorso per la Fiorentina di Pioli che andrà a Pisa. Sarà quindi una giornata molto calda anche per gli amanti del fantacalcio che dovranno scegliere con cura l’11 da schierare in campo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

