Conservo il vestito che indossavo quando ho incontrato il mio ex marito e quello del primo appuntamento… Anche lettere e altre cose | così Miley Cyrus su Liam Hemsworth

Ilfattoquotidiano.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Miley Cyrus non parla quasi mai della sua vita privata ma durante un’intervista con Vogue ha fatto un’eccezione. Mentre stava rispondendo a domande sulla moda, la popstar ha detto: “Conservo ancora il vestito che indossavo quando ho incontrato il mio ex marito, e quello che avevo al nostro primo appuntamento. Insieme a lettere e altre cose. Voglio custodire questi momenti bellissimi della mia vita, ma dato che momenti così intimi sono stati anche pubblici, è difficile decidere cosa condividere e cosa invece non permetterei mai che fosse visto”. Un chiaro riferimento all’ex marito Liam Hemsworth. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

conservo il vestito che indossavo quando ho incontrato il mio ex marito e quello del primo appuntamento8230 anche lettere e altre cose cos236 miley cyrus su liam hemsworth

© Ilfattoquotidiano.it - “Conservo il vestito che indossavo quando ho incontrato il mio ex marito e quello del primo appuntamento… Anche lettere e altre cose”: così Miley Cyrus su Liam Hemsworth

In questa notizia si parla di: conservo - vestito

Sì, indossavo un vestito scollato. Ma potete anche ascoltare le mie parole - Un décolleté alla cerimonia di consegna delle lauree dell'Università di Messina scatena la polemica. Secondo ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Conservo Vestito Indossavo Ho