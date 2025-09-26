Conservo il vestito che indossavo quando ho incontrato il mio ex marito e quello del primo appuntamento… Anche lettere e altre cose | così Miley Cyrus su Liam Hemsworth
Miley Cyrus non parla quasi mai della sua vita privata ma durante un’intervista con Vogue ha fatto un’eccezione. Mentre stava rispondendo a domande sulla moda, la popstar ha detto: “Conservo ancora il vestito che indossavo quando ho incontrato il mio ex marito, e quello che avevo al nostro primo appuntamento. Insieme a lettere e altre cose. Voglio custodire questi momenti bellissimi della mia vita, ma dato che momenti così intimi sono stati anche pubblici, è difficile decidere cosa condividere e cosa invece non permetterei mai che fosse visto”. Un chiaro riferimento all’ex marito Liam Hemsworth. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: conservo - vestito
Il conduttore ricorda lo stilista appena scomparso, ripercorrendo gli anni insieme: «Essere vestito da lui mi faceva sentire un supereroe, come se avessi sempre quel qualcosa in più» - X Vai su X
Sì, indossavo un vestito scollato. Ma potete anche ascoltare le mie parole - Un décolleté alla cerimonia di consegna delle lauree dell'Università di Messina scatena la polemica. Secondo ilfoglio.it