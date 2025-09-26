Conserve a rischio botulino | maxi sequestro e multe per 25mila euro

BRINDISI - Oltre 1.200 chilogrammi di conserve vegetali sott'olio, potenzialmente pericolose per la salute pubblica, sono state sequestrate dai carabinieri del Nas di Taranto in uno stabilimento di produzione della provincia di Brindisi. I prodotti, conservati in vasi di vetro, erano. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Conserve vegetali a rischio botulino: i Nas sequestrano 1.200 kg di alimenti nel Brindisino - Dopo l'incremento di casi in tutta Italia, i vasetti non presentavano etichette e tracciabilità.

Taranto, sequestrate conserve a rischio botulino in uno stabilimento del Brindisino - 200 chili di conserve sott'olio senza etichetta in uno stabilimento della provincia di Brindisi.

