Conservatorio Scarlatti | i Tropari Siculo-Normanni e la musica della cattedrale al tempo di Rosalia

Tra le attività che il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo, si realizzerà il concerto "I Tropari siculo-normanni e la musica della Cattedrale al tempo di Rosalia". Venerdì 26 settembre, grazie alla sinergia fra il Conservatorio e la Cattedrale di Palermo, i canti sacri d'epoca normanna. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Concerto degli studenti del Conservatorio Scarlatti in Cattedrale: risuonano i canti sacri d'epoca normanna

conservatorio scarlatti tropari siculoConcerto degli studenti del Conservatorio Scarlatti in Cattedrale: risuonano i canti sacri d'epoca normanna - Venerdì 26 settembre, grazie alla sinergia fra il Conservatorio e la Cattedrale di Palermo, i canti sacri d'epoca normanna torneranno a risuonare negli spazi che li videro nascere quasi mille anni fa. Lo riporta palermotoday.it

conservatorio scarlatti tropari siculo“Peregrinus”, la musica normanna risuona in Cattedrale - normanni, i preziosi codici manoscritti portati a Madrid dal re Filippo V ... Come scrive msn.com

