Conservatorio Scarlatti | i Tropari Siculo-Normanni e la musica della cattedrale al tempo di Rosalia
Tra le attività che il Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo, si realizzerà il concerto "I Tropari siculo-normanni e la musica della Cattedrale al tempo di Rosalia". Venerdì 26 settembre, grazie alla sinergia fra il Conservatorio e la Cattedrale di Palermo, i canti sacri d'epoca normanna. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: conservatorio - scarlatti
Conservatorio Alessandro Scarlatti, verso le audizioni del coro di voci bianche
Concerto degli studenti del Conservatorio Scarlatti in Cattedrale: risuonano i canti sacri d'epoca normanna
Presentato stamattina il programma di "Piano City" che vede la collaborazione con il Conservatorio Alessandro Scarlatti. Il Direttore del Conservatorio, M° Mauro Visconti, dichiara "Piano City ormai rappresenta un appuntamento atteso e largamente apprezzat - facebook.com Vai su Facebook
Bellini International Context: le Fantasie del Conservatorio Scarlatti di Palermo in scena a Catania - X Vai su X
Concerto degli studenti del Conservatorio Scarlatti in Cattedrale: risuonano i canti sacri d'epoca normanna - Venerdì 26 settembre, grazie alla sinergia fra il Conservatorio e la Cattedrale di Palermo, i canti sacri d'epoca normanna torneranno a risuonare negli spazi che li videro nascere quasi mille anni fa. Lo riporta palermotoday.it
“Peregrinus”, la musica normanna risuona in Cattedrale - normanni, i preziosi codici manoscritti portati a Madrid dal re Filippo V ... Come scrive msn.com