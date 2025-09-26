Consegne dal sottobosco | arrestato il fattorino della droga a Castelnuovo Bozzente

Nel pomeriggio di ieri la polizia di stato di Como ha eseguito un servizio antidroga nelle aree verdi tra Appiano Gentile e Olgiate Comasco. L’attenzione degli agenti della sezione antidroga si è concentrata su una strada di Castelnuovo Bozzente dove più auto si fermavano per pochi minuti sul. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: consegne - sottobosco

