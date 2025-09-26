Conosci questa serie tv sci-fi di Netflix? Dopo 6 anni resta tra le più viste
Another Life, la serie sci-fi di Netflix lanciata nel 2019, è un caso studio affascinante. Nonostante le critiche feroci e un misero 6% su Rotten Tomatoes, lo show ha conquistato un pubblico consistente, tanto da guadagnarsi una seconda stagione prima della sua cancellazione nel 2022. Ma come si spiega questo successo paradossale? La premessa narrativa di Another Life, ideata da Aaron Martin, è intrigante: un misterioso oggetto a forma di nastro di Möbius atterra sulla Terra, facendo germogliare una strana torre. Mentre lo scienziato Erik Wallace (Justin Chatwin) cerca di comunicare con l’oggetto, l’astronauta Niko Breckinridge (Katee Sackhoff), moglie di Martin, guida la missione Salvare, un viaggio interstellare alla ricerca degli extraterrestri responsabili del manufatto. 🔗 Leggi su Screenworld.it
In questa notizia si parla di: conosci - serie
Se sei un fan di grey’s anatomy, conosci queste 8 serie tv recenti
Lo conosci quest’anime? Serie immotivatamente sottovalutate e poco conosciute
Lo conosci quest’anime? Altre 5 serie immotivatamente sottovalutate
Conosci la serie Carnaby Club? No? Cercala subito! #romancebooksdreamers #bookstagram #romanzirosa #storiedamore - facebook.com Vai su Facebook
Quanto conosci la serie Mercoledì? Fai il quiz Scopri di più! - X Vai su X
5 serie tv sci-fi perfette per chi di solito preferisce il fantasy - fi e fantasy: trovatele nei maggiori cataloghi streaming, tra misteri, viaggi nel tempo e universi iconici. Lo riporta serial.everyeye.it
Le serie TV Sci Fi di Amazon Prime Video - Le serie TV Sci Fi affascinano più che mai il pubblico con le loro trame futuristiche, i complotti intricati e filosofici. Segnala esquire.com