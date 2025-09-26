Conosci questa serie tv sci-fi di Netflix? Dopo 6 anni resta tra le più viste

Another Life, la serie sci-fi di Netflix lanciata nel 2019, è un caso studio affascinante. Nonostante le critiche feroci e un misero 6% su Rotten Tomatoes, lo show ha conquistato un pubblico consistente, tanto da guadagnarsi una seconda stagione prima della sua cancellazione nel 2022. Ma come si spiega questo successo paradossale? La premessa narrativa di Another Life, ideata da Aaron Martin, è intrigante: un misterioso oggetto a forma di nastro di Möbius atterra sulla Terra, facendo germogliare una strana torre. Mentre lo scienziato Erik Wallace (Justin Chatwin) cerca di comunicare con l’oggetto, l’astronauta Niko Breckinridge (Katee Sackhoff), moglie di Martin, guida la missione Salvare, un viaggio interstellare alla ricerca degli extraterrestri responsabili del manufatto. 🔗 Leggi su Screenworld.it

