Conosce ragazza di Montesilvano sui social e la perseguita per mesi rinviato a giudizio

Ilpescara.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 40 anni della provincia di Frosinone è stato rinviato a giudizio dal Gup (giudice dell'udienza preliminare) del tribunale di Pescara.Come riporta l'Ansa, il 40enne dovrà rispondere dei reati di tentata violenza sessuale, minacce aggravate, tentata estorsione ai danni di una ragazza di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: conosce - ragazza

Stalker perseguita una ragazza per mesi, ma lei nemmeno lo conosce: arrestato un 20enne

Cerca Video su questo argomento: Conosce Ragazza Montesilvano Social