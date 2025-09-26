Congresso nazionale di pancreatologia Luca Barresi dell' Ismett eletto nel direttivo dell' Aisp
Ismett rafforza il suo ruolo nella pancreatologia italiana: Luca Barresi, responsabile della Pancreas Unit di Palermo, è stato eletto nel direttivo nazionale dell’Aisp (associazione italiana studio pancreas) durante il congresso nazionale di pancreatologia conclusosi nei giorni scorsi. L’elezione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Ismett, Luca Barresi nel Direttivo Nazionale dell’Associazione Italiana Studio Pancreas - Il riconoscimento per il responsabile della Pancreas Unit durante il Congresso Nazionale di Pancreatologia conclusosi nei giorni scorsi. Da insanitas.it
ISMETT, Luca Barresi nel direttivo dell’Associazione Italiana Studio Pancreas - Luca Barresi, responsabile della Pancreas Unit dell'ISMETT di Palermo, è stato eletto nel Direttivo Nazionale dell'AISP - Scrive italpress.com