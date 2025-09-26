Confronto con il territorio Conte incontra gli artigiani | Siamo qui per ascoltare

Lanazione.it | 26 set 2025

Un incontro con gli artigiani di Pisa "per mettersi in ascolto, più che illustrare le nostre ricette". Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ieri ha fatto tappa in Toscana per il suo tour elettorale in vista delle regionali, partendo proprio da Pisa. Anzi da Ghezzano, dalla sede della Cna, dove ha incontrato gli artigiani della provincia insieme ai candidati Irene Galletti, Claudio Loconsole, Fausto Bosco e Sara De Biasi. Poco meno di un’ora di confronto serrato per analizzare le priorità dell’associazione di categoria in vista del voto di autunno: "No al pedaggio selettivo sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno - ha detto il direttore generale della Cna, Giuseppe Sardu - e comunque di sicuro non prima che l’arteria, probabilmente la principale della Toscana che collega la costa al capoluogo, venga ammodernata e adeguata ai flussi di traffico correnti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

