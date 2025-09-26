Confisca a Giuseppe Ciotta la difesa chiede la revoca | il giudice si riserva

Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuta questa mattina, davanti al Tribunale di Benevento, l’udienza relativa all’istanza di revoca della confisca dei beni disposta nei confronti di Giuseppe Ciotta, 70 anni, già colpito da misura ablativa con decreto n. 22012, confermato in appello e divenuto definitivo nel 2015 dopo la pronuncia della Corte di Cassazione. L’istanza, presentata dall’avvocato Giovanni Procaccini, difensore di Ciotta insieme ai familiari, si fonda sull’articolo 7 della legge 14231956 e richiama la presenza di nuovi elementi di prova sopravvenuti rispetto alla conclusione del procedimento che portò alla confisca. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

