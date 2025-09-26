Confindustria e l’ex sindaco Bianco ricordano Pasquale Pistorio | Un visionario e un profeta dell’hi-tech

26 set 2025

Sono numerosi i messaggi di cordoglio, da parte del mondo imprenditoriale e istituzionale, per la scomparsa di Pasquale Pistorio, storico manager e visionario dell’industria dei semiconduttori, noto per aver guidato StMicroelectronics verso il successo globale e per aver contribuito allo sviluppo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

