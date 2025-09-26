Confesercenti | Sarà un autunno lento per i consumi pesa questo scenario di grande incertezza
Sarà un autunno “lento” per i consumi. Confesercenti commenta i dati diffusi dall’Istat sulla fiducia di consumatori e imprese del mese di settembre, evidenziano segnali di peggioramento delle aspettative sulle prospettive. Nei servizi turistici si assiste, purtroppo, a un ulteriore caduta di 6. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: confesercenti - autunno
SAN VALENTINO: CONFESERCENTI, FESTEGGIA IL 60% DEGLI ITALIANI, SPESA MEDIA 80 EURO. IL 70% DEGLI INNAMORATI SCEGLIE LA CENA ROMANTICA, MA 3 SU 10 SARANNO HOMEMADE I cioccolatini si confermano il regalo più gettonato. An - facebook.com Vai su Facebook
Riparte la nuova stagione di @girogustando1, rassegna di incontri tra cuochi ideata da Confesercenti, che nel 2025 raggiunge la 24esima edizione. Dopo l’anteprima primaverile e la pausa estiva, tra settembre e dicembre la rassegna proporrà altri 18 eventi - X Vai su X
Confesercenti, autunno lento per consumi, detassare tredicesime - "Il clima di fiducia di settembre rilevato da Istat ci restituisce uno scenario di generale incertezza e attesa dell'economia: l'indice dei consumatori risale di qualche decimale dopo la perdita di un ... Scrive ansa.it
Consumi: CER-Confesercenti, autunno lento, l’incertezza frena la spesa: +0,5% nel 2025, oltre 2,4 miliardi in meno del previsto - La Giunta dell’associazione: imprese del terziario preoccupate, la Legge di Bilancio punti sul rilancio dei consumi. Riporta msn.com