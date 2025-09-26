Confermato lo sciopero dei trasporti di oggi | anche il settore aereo si ferma per Gaza Orari e voli garantiti

Quella di venerdì è una giornata di sciopero, il secondo in settimana dopo quello generale di lunedì 22: a fermarsi, stavolta, sarà il settore aereo. Da mezzanotte e per tutta la giornata del 26 settembre è scattata la mobilitazione nazionale dei lavoratori aeroportuali, per chiedere migliori. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

