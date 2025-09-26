Confermata l' ordinanza sui distributori automatici nella zona stazione | chiusura notturna dalle 23 alle 5

È entrata in vigore venerdì (26 settembre) e sarà valida fino al 25 ottobre la nuova ordinanza che conferma le limitazioni agli orari di apertura dei distributori automatici di alimenti e bevande nell'area compresa tra la Stazione ferroviaria e il centro storico. Il provvedimento, che prolunga le. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

