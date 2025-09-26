Confermata l' ordinanza sui distributori automatici nella zona stazione | chiusura notturna dalle 23 alle 5

È entrata in vigore venerdì (26 settembre) e sarà valida fino al 25 ottobre la nuova ordinanza che conferma le limitazioni agli orari di apertura dei distributori automatici di alimenti e bevande nell'area compresa tra la Stazione ferroviaria e il centro storico. Il provvedimento, che prolunga le. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: confermata - ordinanza

Confermata l'ordinanza del questore che aveva disposto lo stop di 15 giorni nei confronti del locale: «C'è un rischio per la sicurezza dei cittadini» - facebook.com Vai su Facebook

La Cassazione lo ha confermato di recente con un’ordinanza che riguarda il caso di due donne che avevano deciso di separarsi - X Vai su X

Rimini, confermata l'ordinanza: distributori automatici chiusi di notte nel centro storico - È entrata in vigore oggi e sarà valida fino al 25 ottobre la nuova ordinanza che conferma le limitazioni agli orari di apertura dei distributori automatici di alimenti e bevande nell'area compresa tra ... Da altarimini.it

Rimini, distributori automatici: ordinanza comunale conferma chiusura notturna - È entrata in vigore oggi e sarà valida fino al 25 ottobre la nuova ordinanza che conferma le limitazioni agli orari di apertura dei distributori automatici di ... Lo riporta chiamamicitta.it