di Marco Baridon Conferenza stampa Tudor pre Juve Atalanta: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 5ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Archiviata il pareggio con veleni di Verona, ora per la Juve è il momento di concentrarsi sull’ Atalanta: è la squadra di Juric la prossima avversaria in Serie A. Nel giorno di vigilia, venerdì 26 settembre, Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa alle 14.30 per presentare il match davanti ai media. ha seguito LIVE le sue parole. COME HA LAVORATO LA SQUADRA – «Abbiamo usato due giorni liberi rinfrescando la squadra, ora ci sono 3 partite di fila. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Tudor pre Juve Atalanta: «Risposta a Rocchi? Si è già parlato tanto… Conceicao vediamo, Cambiaso è da migliori club al mondo»