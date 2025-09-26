Confartigianato | al via la convention Energies and Transition High School

Il caro-energia pesa sulla competitività del nostro sistema produttivo. Lo afferma Confartigianato, secondo le cui rilevazioni, lo scorso anno, nei settori a maggiore prevalenza di micro e piccole imprese, il costo dell’elettricità è stato di 8,8 miliardi, con 1,6 miliardi di maggiori oneri rispetto alla media europea. Tra il 2023 e il 2024 è inoltre diminuita, sottolinea l’associazione, la quota di imprese italiane che investono in prodotti e tecnologie a maggior risparmio energetico e minor impatto ambientale: dal 25,2% si è passati al 24,7%. Un calo causato dalla stretta monetaria che ha ridotto le disponibilità finanziarie delle aziende. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Confartigianato: al via la convention "Energies and Transition High School"

In questa notizia si parla di: confartigianato - convention

Energia, Confartigianato, al via l’1/10 convention ‘Energies and Transition High School’

Confartigianato: al via l’1/10 convention ‘Energies and Transition High School’

“Restanza artigiana: giovani che innovano, territori che vivono” Convention Giovani Imprenditori Confartigianato Imprese 2025 Venerdì 10 ottobre 2025. Auditorium Manlio Germozzi, Roma link iscrizioni: https://bit.ly/3Vtlyaw “Restanza artigiana: gio - facebook.com Vai su Facebook

Confartigianato: al via la convention "Energies and Transition High School" - L’evento in programma dall’1 al 3 ottobre a Domus de Maria a Cagliari è organizzata da Confartigianato in collaborazione con i suoi Consorzi energia: Caem, CEnPI, Multienergia ... Da msn.com

Convention Confartigianato energia e transizione, Besseghini (Arera): "Investire in autoconsumo" - (LaPresse) “Il dialogo con le categorie e le associazioni di imprese è fondamentale per orientare le soluzioni: è una grande lezione che abbiamo tratto dalla fase della crisi energetica. stream24.ilsole24ore.com scrive