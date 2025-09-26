Il caro-energia pesa sulla competitività del nostro sistema produttivo. Lo afferma Confartigianato, secondo le cui rilevazioni, lo scorso anno, nei settori a maggiore prevalenza di micro e piccole imprese, il costo dell’elettricità è stato di 8,8 miliardi, con 1,6 miliardi di maggiori oneri rispetto alla media europea. Tra il 2023 e il 2024 è inoltre diminuita, sottolinea l’associazione, la quota di imprese italiane che investono in prodotti e tecnologie a maggior risparmio energetico e minor impatto ambientale: dal 25,2% si è passati al 24,7%. Un calo causato dalla stretta monetaria che ha ridotto le disponibilità finanziarie delle aziende. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Confartigianato: al via l'1/10 convention 'Energies and Transition High School'