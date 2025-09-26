Concorso viziato? I giudici annullano l' assunzione a tempo indeterminato di 250 prof
È la fine di aprile quando su Vicenzatoday.it deflagra il caso del maxi concorso per l'assunzione moltissimi insegnanti di scuola media superiore. Il quale secondo uno dei partecipanti, un uomo residente a Trissino in valle dell'Agno nel Vicentino, «sarebbe stato viziato da vistose anomalie». 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: concorso - viziato
Radio Alba. . Conto alla rovescia al Radio Alba Festival: oggi conosciamo Micaela Mollo e Elettra Rossi che parteciperanno al concorso per l'elezione di Miss Radio Alba e la Bela Trifolera sabato 6 settembre sul palco del nostro festival. Con loro anche Arma - facebook.com Vai su Facebook
Concorso viziato? I giudici annullano l'assunzione a tempo indeterminato di 250 prof - Il caso, scoperchiato da un docente della provincia berica, è finito al centro di una «clamorosa sentenza» del Tar dopo il ricorso proposto da tre colleghi dell'uomo residente nella valle dell'Agno. Riporta today.it
Concorso viziato? Il Tar annulla l'assunzione di 250 professori - L'esito della selezione di insegnanti di scuola media superiore è stato dichiarato illegittimo dopo il ricorso presentato da alcuni docenti ... today.it scrive