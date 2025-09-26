Concorso scuola PNRR 3 il Ministero accelera | posti requisiti e prove RISPOSTE AI QUESITI

Orizzontescuola.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Concorso docenti PNRR3: 58.000 posti da bandire nelle prossime settimane sono un'occasione imperdibile per le prossime immissioni in ruolo. Requisiti di accesso e prove da superare, graduatorie devono essere pronte per giugno 2026. Le risposte della Prof. ssa Sonia Cannas ai quesiti dei nostri lettori. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: concorso - scuola

Concorso, nomine della scuola primaria annullate: “Non c’era altra soluzione, chi ha sbagliato pagherà”

Concorso scuola PNRR2, graduatoria: aver superato superato PNRR1 per classi di concorso accorpate vale doppio punteggio?

Concorso docenti PNRR2 scuola secondaria, ecco le graduatorie dei vincitori + elenco 30% idonei [AGGIORNATO]

concorso scuola pnrr 3Concorso PNRR 3 Docenti 2025: Bando entro l’Autunno, requisiti e come funziona - Il concorso PNRR 3 per docenti uscirà entro l’Autunno 2025 per coprire circa 60mila posti comuni e di sostegno. Segnala ticonsiglio.com

concorso scuola pnrr 3Concorso docenti PNRR 3: graduatorie, riserve e tensioni sindacali - Concorso docenti PNRR 3: Il sindacato chiede estensione della riserva anche ai candidati TFA sostegno e superamento dei tetti in caso di rinunce ... Si legge su catania.liveuniversity.it

Cerca Video su questo argomento: Concorso Scuola Pnrr 3