Concorso per 18 operatori socio-sanitari a Ravenna | bando e come candidarsi

Nella giornata del 25 settembre 2025, l’ Asp dei Comuni della Bassa Romagna ha pubblicato il bando di concorso per un numero totale di 18 posti da operatori socio sanitari (Oss). Le assunzioni servono per le sedi di Ravenna e per quelle dei comuni nella provincia. Si tratta di una selezione pubblica che consentirà immissioni tutte a tempo indeterminato e a orario pieno, nel profilo professionale dell’Area degli operatori esperti. Il contratto collettivo nazionale di riferimento è quello delle Funzioni locali. Ecco, quindi, dove reperire il bando di concorso per operatori socio-sanitari, quali sono i requisiti e i titoli di studio richiesti, come inviare la domanda di candidatura e in cosa consistono le prove selettive, considerando che la selezione è per soli esami. 🔗 Leggi su Lettera43.it

