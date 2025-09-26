Concorso di idee per il logo dell’Autorità Garante Nazionale per i Diritti delle Persone con Disabilità | candidature scuole entro il 20 ottobre

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme all’Autorità Garante Nazionale per i Diritti delle Persone con Disabilità, ha indetto un concorso nazionale riservato alle scuole secondarie di secondo grado. Il concorso è finalizzato a realizzare il logo istituzionale dell’Autorità, attraverso la creatività delle studentesse e degli studenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it