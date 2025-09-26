Concorso cantonieri Di Vito respinge le inaccettabili accuse della minoranza | Il mio legale valuterà
Domenico Di Vito non ci sta e in risposta ai consiglieri di minoranza del Comune di Orta Nova - “gravi e infondate accuse diffuse - fornisce la sua ricostruzione dei fatti in risposta alle accuse su un concorso pubblico per cantonieri bandito ed espletato dalla Provincia di Foggia nel 2024, ”in. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: concorso - cantonieri
Nobiletti convoca gli idonei di un concorso e fa infuriare Ciruolo: “Ho solo rassicurato gli aspiranti cantonieri”
Ombre sul concorso dei cantonieri in Provincia: tra i convocati spuntano nomi legati alla politica
La Città Metropolitana di Torino assume, concorso per 45 posti tra operai cantonieri, ingegneri e profili amministrativi: candidature entro il 1° ottobre 2025, i dettagli e come candidarsi nell'articolo - facebook.com Vai su Facebook
Provincia, assunzioni bloccate ma partita nuova procedura di mobilità: Cantonieri, c’è il figlio di Zuccaro #CONCORSI #ASSUNZIONI #PROVINCIADIFOGGIA https://tinyurl.com/2ytbyf8m - X Vai su X