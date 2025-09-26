Concorso cantonieri Di Vito respinge le inaccettabili accuse della minoranza | Il mio legale valuterà

Foggiatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenico Di Vito non ci sta e in risposta ai consiglieri di minoranza del Comune di Orta Nova - “gravi e infondate accuse diffuse - fornisce la sua ricostruzione dei fatti in risposta alle accuse su un concorso pubblico per cantonieri bandito ed espletato dalla Provincia di Foggia nel 2024, ”in. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: concorso - cantonieri

Nobiletti convoca gli idonei di un concorso e fa infuriare Ciruolo: “Ho solo rassicurato gli aspiranti cantonieri”

Ombre sul concorso dei cantonieri in Provincia: tra i convocati spuntano nomi legati alla politica

Cerca Video su questo argomento: Concorso Cantonieri Vito Respinge