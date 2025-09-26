Concerto degli studenti del Conservatorio Scarlatti in Cattedrale | risuonano i canti sacri d' epoca normanna
Venerdì 26 settembre, grazie alla sinergia fra il Conservatorio e la Cattedrale di Palermo, i canti sacri d'epoca normanna torneranno a risuonare negli spazi che li videro nascere quasi mille anni fa. Alle ore 21 la Cattedrale ospiterà il dramma liturgico Peregrinus, tratto dai Tropari. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: concerto - studenti
L'ex Oliveti succursale del liceo artistico e musicale: inaugurazione con il concerto degli studenti del Canova
La cantautrice, reduce da Amici su Canale 5, protagonista di un concerto-intervista al Sociale. Premiati gli studenti migliori delle classi cittadine Leggi l'articolo https://ta4.us/nSdocTe - facebook.com Vai su Facebook
“Bellini: un sogno fatto in Sicilia”, le Fantasie d’autore del Conservatorio Scarlatti di Palermo - Venerdì 19, doppio appuntamento: al Teatro Sangiorgi di Catania, il Quartetto di Catania propone il concerto L’amore coniugale con musiche di Domenico Famà, Pietro Platania e Giovanni Pacino; a ... Secondo blogsicilia.it
Napoli, Peppe Barra al conservatorio San Pietro a Majella: concerto e incontro con gli studenti - L’artista partenopeo sarà protagonista di una giornata speciale nella Sala Scarlatti dello storico Conservatorio dove, venerdì 28 ... Secondo ilmattino.it