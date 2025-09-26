' Concerto a due per Puccini' Alessio Boni e Alessandro Quarta sul palco del Teatro Comunale

Lunedì 29 e martedì 30, arriva al teatro Comunale lo spettacolo 'Concerto a due per Puccini', un viaggio emozionante nella vita straordinaria di Giacomo Puccini, dove musica e parole si intrecciano per raccontare passioni, lutti, battaglie e successi. Protagonisti Alessio Boni e Alessandro Quarta. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

