Conceicao Juve sarà a disposizione per la sfida contro l’Atalanta? L’annuncio di Tudor in conferenza stampa | ecco le condizioni del portoghese

Conceicao Juve, sarà a disposizione per la sfida contro l'Atalanta? Tutte le dichiarazioni dell'allenatore sul portoghese. Alla vigilia del big match contro l' Atalanta, in programma domani alle 18:00, arrivano parole caute da parte di Igor Tudor sulle condizioni di due dei suoi giocatori: Francisco Conceicao ed Edon Zhegrova. L'allenatore della Juventus, nella consueta conferenza stampa, non si è sbilanciato, lasciando qualche dubbio sulla loro disponibilità. Le maggiori preoccupazioni riguardano Francisco "Chico" Conceicao. L'esterno portoghese, eroe della trasferta di Verona con il gol che ha sbloccato la partita, non è al meglio.

