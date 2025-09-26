Conceicao a rischio per Juve Atalanta! Il portoghese non è ancora al top Tudor prepara tre alternative tattiche | tutte le novità

Juventusnews24.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conceicao a rischio per Juve Atalanta, il portoghese lavora ancora a parte: la gestione della sua condizione apre a tre possibili scenari tattici. Nessun allarme, ma un piano di gestione attento e meticoloso per riportarlo al 100%. In casa  Juventus, prosegue il percorso di pieno recupero di  Francisco Conceicao. Come riportato da  Tuttosport, l’esterno portoghese, dopo essere tornato in campo da titolare a sorpresa nella trasferta di  Verona, sta seguendo un’agenda di lavoro personalizzata. Anche nella giornata di ieri, infatti, ha svolto un allenamento a parte alla Continassa. Conceicao Juve: la gestione della “ruggine” e le alternative. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

conceicao a rischio per juve atalanta il portoghese non 232 ancora al top tudor prepara tre alternative tattiche tutte le novit224

© Juventusnews24.com - Conceicao a rischio per Juve Atalanta! Il portoghese non è ancora al top, Tudor prepara tre alternative tattiche: tutte le novità

In questa notizia si parla di: conceicao - rischio

Conceicao Juve, il riscatto ora è fortemente a rischio: i due motivi che potrebbero portare a questo scenario. Il punto sul portoghese

Infortunio Conceicao, ultime sulle sue condizioni dello juventino. Inter a rischio, al suo posto…

Infortunio Conceicao, ultime sulle condizioni dello juventino. Inter a rischio, al suo posto…

Dubbio Conceicao per Juve-Atalanta, Tudor può sorprendere: non solo Zhegrova tra le alternative - Chico lavora ancora a parte: il tecnico bianconero valuta tutte le possibilità per la sfida di campionato ai nerazzurri di Juric ... Da tuttosport.com

conceicao rischio juve atalantaFLASH | Juventus, nuovo allarme Conceicao? Seduta personalizzata: le sue condizioni - Seduta di allenamento personalizzata quest’oggi alla Continassa per Francisco Conceicao, impegnato in ... Lo riporta fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Conceicao Rischio Juve Atalanta