Conceicao a rischio per Juve Atalanta! Il portoghese non è ancora al top Tudor prepara tre alternative tattiche | tutte le novità

Conceicao a rischio per Juve Atalanta, il portoghese lavora ancora a parte: la gestione della sua condizione apre a tre possibili scenari tattici. Nessun allarme, ma un piano di gestione attento e meticoloso per riportarlo al 100%. In casa Juventus, prosegue il percorso di pieno recupero di Francisco Conceicao. Come riportato da Tuttosport, l’esterno portoghese, dopo essere tornato in campo da titolare a sorpresa nella trasferta di Verona, sta seguendo un’agenda di lavoro personalizzata. Anche nella giornata di ieri, infatti, ha svolto un allenamento a parte alla Continassa. Conceicao Juve: la gestione della “ruggine” e le alternative. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

