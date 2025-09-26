Con le spalle diplomatiche al muro all’Onu e nei cieli Netanyahu bombarda gli houthi

Ilfoglio.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’aereo “ Wings of Zion ”, utilizzato dal premier israeliano Benjamin Netanyahu per i voli ufficiali, ha modificato per. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

con le spalle diplomatiche al muro all8217onu e nei cieli netanyahu bombarda gli houthi

© Ilfoglio.it - Con le spalle diplomatiche al muro all’Onu e nei cieli, Netanyahu bombarda gli houthi

In questa notizia si parla di: spalle - diplomatiche

spalle diplomatiche muro all8217onuCon le spalle diplomatiche al muro all'Onu e nei cieli, Netanyahu bombarda gli houthi - Isolato diplomaticamente e costretto a evitare lo spazio aereo europeo per timore di arresti, il presidente israeliano cerca di rilanciare la forza militare colpendo in Yemen. Si legge su ilfoglio.it

Trump-Putin, Europa spalle al muro. Esclusa dal vertice e frammentata, i Volenterosi provano a farsi spazio - Roma, 17 agosto 2025 – Prima il summit telefonico con Trump, poi la dichiarazione congiunta dei maggiori leader europei, Meloni compresa, (“Avanti con le sanzioni finché ci sarà la guerra, dialoghi ... Riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Spalle Diplomatiche Muro All8217onu